Mỹ thừa nhận 'giết nhầm' 30 binh sĩ Iraq

Theo Sputnik, phía quân đội Mỹ nói đây là một sự cố “bắn nhầm chiến hữu”.

Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh Iraq gần Fallujah, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích chống IS. Và “những báo cáo ban đầu cho biết có khả năng một trong các cuộc không kích trên đã vô tình giết chết các binh sĩ Iraq”, Sputnik trích dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết.



Tiêm kích F-15E Strike Eagle (Đại bàng tấn công) của Không quân Mỹ tiến hành không khích ở Iraq và Syria. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện nhằm tìm ra sự thật”, tuyên bố tiếp tục. “Trước đó, liên quân Mỹ chưa từng để xảy ra sự cố “bắn nhầm chiến hữu” ở Iraq trong suốt chiến dịch Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch Nhổ tận gốc)”.

Chỉ vài giờ trước đó, Lầu Năm Góc đã bác bỏ báo cáo của Iraq rằng một cuộc không kích Mỹ đã giết nhầm ít nhất một binh sĩ Iraq và làm thương nhiều người khác.

Theo Hakim al-Zamili, Chủ tịch Ủy ban an ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, cuộc không kích chống IS của liên quân Mỹ hôm 18-12 ở thị trấn al-Naimiya, tỉnh al-Fallujah, đã khiến 30 binh sĩ thuộc lữ đoàn 55 của quân đội Iraq thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Tuy nhiên ban đầu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Major Roger Cabiness tuyên bố những báo cáo từ phía Iraq là “không đúng”.

Theo trung tâm chỉ huy ở Baghdad của quân đội Iraq, cuộc không kích này do quân đội Iraq yêu cầu và nhắm vào lực lượng dưới mặt đất. Tuy nhiên, cuộc không kích được phát động mà không cập nhật vị trí của các binh sĩ.

Trung tâm chỉ huy ở Baghdad cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân khiến liên quân không thể phân biệt được đâu là binh sĩ Iraq đâu là lực lượng kẻ thù.