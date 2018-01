Mỹ tiếp tục lên tiếng về biểu tình Iran

Nga chỉ trích Mỹ can dự Nga ngày 4-1 lên tiếng chỉ trích việc Mỹ muốn HĐBA LHQ họp khẩn bất thường về Iran. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, HĐBA LHQ không có vai trò gì với vấn đề nội bộ Iran. Ông cũng cho rằng Mỹ không nên can thiệp chuyện nội bộ Iran. Về khả năng Mỹ trừng phạt các quan chức Iran với cáo buộc đàn áp biểu tình như Bộ Ngoại giao Mỹ đe dọa, ông Ryabkov cho rằng biện pháp này không “hợp pháp”. Ông Ryabkov chỉ trích Mỹ lợi dụng tình hình bất ổn của Iran để hủy hoại thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm P5+1 năm 2015, khẳng định Nga vẫn tôn trọng thỏa thuận. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc tới việc chính quyền TP New York từng cho bắt người biểu tình trong chiến dịch “Chiếm đóng phố Wall”. Bà chỉ trích rằng Mỹ không đủ tư cách để nói về chuyện nhân quyền ở Iran. _________________________ 42.000 người dân Iran đã tham gia biểu tình trong một tuần qua, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli.