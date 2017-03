Mỹ tiếp tục quyết tâm theo đuổi kế hoạch lá chắn tên lửa tại châu Âu

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Biden nhấn mạnh: “Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kề vai sát cánh trong nỗ lực nhằm ngăn cản chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran…Chương trình hạt nhân của Iran trên thực tế đã vi phạm nghiêm trọng những cam kết của nước này đối với bản Hiệp ước không phổ biến hạt nhân cũng như có nguy cơ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới tại khu vực Trung Đông”.

Những quan điểm mà ông Biden đưa ra có phần nào trùng hợp với những lời lẽ mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã dành cho Iran tại Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) hồi đầu tuần khi cho rằng “Iran đã không thực hiện những nghĩa vụ của mình và Tehran cần phải trả giá cho những việc làm của mình”.

Năm 2009, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố thay thế kế hoạch phòng thủ tên lửa của Chính quyền cựu Tổng thống George W.Bush bằng một hệ thống tên lửa phòng thủ tối tân và linh hoạt hơn thông qua việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại một số quốc gia khu vực Đông Âu, khu vực biển đen và vùng biển Địa trung hải.

Kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu do cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đề xuất đã từng trở thành một nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa Washington và Moscow thêm phần xa cách trước việc Nga liên tục bày tỏ quan ngại về khả năng hệ thống này sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với vấn đề an ninh trong nước. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì kế hoạch lá chắn tên lửa mới do ông Obama đề xuất có phần nào “dễ dàng chấp nhận” hơn đối với nước Nga, tuy nhiên về phần mình, Moscow vẫn duy trì quan điểm cho rằng “kế hoạch này là hoàn toàn không cần thiết trong thời điểm hiện tại”.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng đưa ra nhận định về nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ diễn ra tại một vài khu vực vốn được đánh giá là bất ổn nhất trên thế giới. Theo quan điểm của phó Tổng thống Biden thì Mỹ sẽ đảm bảo an ninh của các nước đồng minh một khi những nguy cơ đe dọa từ Iran trở thành hiện thực.

Về phần mình, từ lâu, Iran vẫn bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cùng một số nước phương Tây rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đang theo đuổi chương trình làm giàu uranium nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, Tehran liên tiếp khẳng định rằng, Israel – một trong những đồng minh thân tín nhất của Mỹ mới chính là quốc gia duy nhất, sở hữu vũ khí hạt nhân trong khu vực.

