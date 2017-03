Mỹ tiêu diệt 'bộ trưởng chiến tranh' của IS

Ngày 8-3, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Abu Omar al-Shishani còn được biết đến với biệt hiệu Omar the Chechen, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bị tiêu diệt cùng với 12 phần tử IS khác trong một trận không kích của Mỹ ở Syria tuần trước.

Omar the Chechen từng kinh qua nhiều vị trí cấp cao, được xem như "bộ trưởng chiến tranh" của IS, là cố vấn quân sự thân cận của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi.



Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook, quân đội Mỹ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu chi tiết nhưng những thông tin hiện có cho thấy trận không kích này có kết quả rất khả quan.



Bộ trưởng chiến tranh IS Omar the Chechen nổi tiếng với bộ râu. Ảnh: REUTERS

Trận không kích này diễn ra tại thị trấn Al-Shadadi (tỉnh Al- Hasakah, đông bắc Syria) và có quy mô rất lớn với rất nhiều máy bay ném bom có người lái và cả không người lái, mục tiêu là tiêu diệt Omar the Chechen.



Quân đội Mỹ tổ chức không kích thị trấn Al-Shadadi sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ có thông tin Omar the Chechen đã đến Al-Shadadi để ủy lạo tinh thần các tay súng IS đang nản chí sau hàng loạt trận thua lực lượng Liên minh Ả Rập Syria (SAC) do Mỹ bảo trợ.

Omar the Chechen từng kinh qua nhiều vị trí cấp cao trong IS. Bộ Quốc phòng Mỹ xem Omar the Chechen là bộ trưởng chiến tranh của IS, là cố vấn quân sự thân cận và rất được tin tưởng của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Omar the Chechen là một trong những phần tử khủng bố Mỹ truy lùng gắt gao nhất, giải thưởng cho ai cung cấp thông tin tiêu diệt phần tử này được treo tới 5 triệu USD.

Omar the Chechen sinh năm 1986 ở Grudia, vốn là phiến quân Chechnya, sau đó đầu quân cho quân đội Grudia từ năm 2006, có tham gia đánh lại binh sĩ Nga, sau đó phải rời ngũ vì lý do sức khỏe.

Năm 2010, Omar the Chechen bị bắt giam một năm vì sở hữu vũ khí và rời khỏi Grudia năm 2012 đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đến Syria và tham gia IS vào năm 2013.

Mỹ biết đến sự tồn tại của thủ lĩnh cấp cao IS Omar the Chechen qua một đoạn băng video IS công bố năm 2014.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook, cái chết của Omar the Chechen sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lực phối hợp tấn công và giữ vững các địa điểm đã chiếm được của IS. Ngoài ra việc tuyển mộ phần tử nước ngoài đặc biệt từ Chechnya và vùng Causus sẽ trở nên khó khăn.

Đến thời điểm này, trận không kích này được đánh giá là trận không kích thành công nhất nhắm vào các thủ lĩnh IS ở Syria và Iraq kể từ tháng 5-2015 - thời điểm Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho IS.

Tháng 11-2015, Abu Nabil - một thủ lĩnh cấp cao của IS ở Libya cũng bị tiêu diệt trong một trận không kích của Mỹ.