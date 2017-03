Mỹ tiêu diệt bộ trưởng Thông tin IS

Ngày 16-9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook thông báo Mỹ vừa không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao nữa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nhân vật này tên Wael Adel Salman al-Fayad. Vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện ngày 7-9, nhắm vào Salman al-Fayad đang lái mô tô bên ngoài một ngôi nhà ở TP Raqqa thuộc tỉnh Raqqa (phía Bắc Syria) - căn cứ chính của IS ở Syria.

Theo ông Cook, Salman al-Fayad là một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS. “Hắn ta là một thành viên nổi bật của IS, có vai trò như là bộ trưởng Thông tin của IS, có trách nhiệm sản xuất các video tuyên truyền, công bố các thước phim tra tấn và hành hình”.



Nhiều ý kiến cho rằng ngày tàn IS sắp đến khi hàng loạt thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt thời gian gần đây. Ảnh: AP

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Salman al-Fayad là một trong số rất ít nhân vật có thể tiếp cận trực tiếp với lãnh đạo IS Abu Bakr Al Baghdadi. Cùng với Mohammad al-Adnani - bị Mỹ không kích tiêu diệt ngày 30-8, Salman từng là một trong năm thủ lĩnh thân cận Baghdadi.

“Những người thân cận Baghdadi rất ít, giờ lại ngày càng ít hơn” - theo quan chức này.

Vậy là chỉ trong vài tuần Mỹ đã tiêu diệt hai trong số rất ít thủ lĩnh cấp cao IS có quyền tiếp cận trực tiếp lãnh đạo IS Baghdadi.



Thủ lĩnh cấp cao phụ trách khủng bố nước ngoài của IS Mohammad al-Adnani bị tiêu diệt ngày 30-8. Ảnh: AP



Mohammad al-Adnani, thủ lĩnh cấp cao phụ trách khủng bố nước ngoài và là người phát ngôn của IS, thiệt mạng vì không kích của Mỹ ngày 30-8 được xem là phó tướng quan trọng của lãnh đạo IS Baghdadi và được xem là người kế nhiệm của Baghdadi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đánh giá Al-Adnani là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất IS với vai trò lên kế hoạch khủng bố khắp thế giới.

Theo ông Cook, Salman al-Fayad rất thân với Al-Adnani và đã được chọn thay nhiệm vụ của Al-Adnani khi nhân vật này bị tiêu diệt.