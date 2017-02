Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Al-Qaeda tại Syria

Các cuộc không kích diễn ra vào ngày 3 và 4-2 ở gần Idlib, Tây Bắc Syria, Lầu Năm Góc công bố.



Cuộc không kích ngày 4-2 đã tiêu diệt được đối tượng có tên Abu Hani al-Masri. Người này được Lầu Năm Góc miêu tả là một "phần tử khủng bố quan trọng của al-Qaeda", có quan hệ với hai trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri. Sau khi Bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích năm 2011 tại Pakistan, Zawahiri đã lên thay thế.

"Al-Masri giám sát việc lên ý tưởng và hoạt động của các trại huấn luyện của al-Qaeda tại Afghanistan trong thập niên 80 và 90. Tại đây Al-Masri đã tuyển dụng, truyền bá tư tưởng, đào tạo hàng ngàn phần tử khủng bố. Những phần tử này sau đó đã tản ra khắp khu vực và trên thế giới", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.



Khói bốc lên từ khu vực bị quân nổi loạn chiếm đóng ở vùng Al-Nayrab, gần tỉnh Idlib, tây bắc Syria vào ngày 22-1. Ảnh: AFP



" Al-Masri cũng là một trong số những người sáng lập tổ chức Hồi Giáo Jihad Ai Cập (EIJ). Đây là nhóm người Hồi Giáo Sunni đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tự sát trong các cuộc tấn công khủng bố. Tổ chức EIJ đã gây ra nhiều vụ tấn công gây nhắm vào các cơ sở và nhân viên của Mỹ và các đồng minh. Trong đó có âm mưu đánh bom tòa đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Albania vào năm 1998”.

Các nhiệm vụ không kích tiêu diệt al-Qaeda không nằm trong chiến dịch không kích IS tại Syria của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Hầu hết các cuộc không kích chống IS diễn ra ở miền đông bắc Syria.

Cuộc không kích ngày 3-2 đã tiêu diệt 10 phần tử khủng bố. Các đối tượng khi đó đang họp trong một tòa nhà chiếm đóng bởi al-Qaeda, Lầu Năm Góc cho biết.