Mỹ tiêu diệt nhân vật số 2 của IS

Báo New York Times (Mỹ) dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter ngày 25-3 cho biết lực lượng đặc biệt của Mỹ ở đông Syria vừa tiêu diệt nhân vật cấp cao số 2 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



Nhân vật này là Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli, còn có các tên khác là Abu Ala Afri và Haji Imam.



Mỹ tuyên bố tiêu diệt nhân vật cấp cao số 2 của IS Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli tại Syria ngày 24-3. (Ảnh: DAILY MAIL)

Bộ trưởng Ashton B. Carter cho biết al-Qaduli là người chịu trách nhiệm về tài chính của IS, đồng thời là cố vấn thân cận của lãnh đạo IS Abu Bakr Baghdadi.



Ông Ashton B. Carter không nói rõ về chi tiết tiêu diệt thủ lĩnh này, chỉ nói al-Qaduli bị tiêu diệt vào ngày 24-3 trong một trận không kích ở Syria.

Tuy nhiên, New York Times dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ dấu tên cho biết ban đầu Mỹ hy vọng sẽ bắt sống được tên al-Qaduli. Mỹ cho hai trực thăng theo dõi chiếc xe chở al-Qaduli với kế hoạch thả các tay súng thuộc lực lượng đặc biệt tiếp cận chặn chiếc xe và bắt sống. Tuy nhiên, kế hoạch phá sản không rõ vì lý do gì, các tay súng của Mỹ nã đạn vào chiếc xe và giết chết al-Qaduli.

Đây không phải là lần đầu tiên thủ lĩnh al-Qaduli bị tuyên bố đã bị tiêu diệt. Tháng 5-2015, Bộ Quốc phòng Iraq tuyên bố al-Qaduli đã bị tiêu diệt trong một trận không kích gần TP Tal Afar ở bắc Iraq.

Bộ trưởng Ashton B. Carter đánh giá cuộc chiến chống IS của liên quân đã và đang đạt nhiều thành công. IS đang mất dần thủ lĩnh, lực lượng các tay súng, tiền bạc và mất nhiều lãnh thổ ở Iraq và Syria.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thủ lĩnh Omar the Chechen vốn được Mỹ xem là Bộ trưởng Chiến tranh của IS đã chết sau thời gian bị thương nặng vì không kích của Mỹ.

Trước đó Mỹ cũng đã tiêu diệt một thủ lĩnh IS tên Abu Sarah, được xem là kế toán trưởng của IS, chịu trách nhiệm về chi tiêu của IS.