Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Hafiz Sayed Khan, thủ lĩnh chi nhánh Afghanistan và Pakistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị Mỹ tiêu diệt trong một trận không kích hồi tháng 7.

Khan bị giết vào ngày 26-7 trong một chiến dịch truy quét IS của quân đội Mỹ và Afghanistan ở tỉnh Nangarhar (Afghanistan), báo USA Today (Mỹ) dẫn thông báo ngày 12-8 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gordon Trowbridge.

Khan trước đây vốn thuộc tổ chức Taliban ở Paistan, đầu quân cho IS và trở thành thủ lĩnh IS ở khu vực từ năm 2015.



Thủ lĩnh IS Hafiz Sayed Khan tại Afghanistan bị Mỹ tiêu diệt trong một trận không kích hồi tháng 7. Ảnh: MIRROR

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cái chết của Khan ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển mộ cũng như các chiến dịch tấn công của IS ở Afghanistan và khu vực.

Ngoài Khan, cuộc không kích còn tiêu diệt một số thủ lĩnh cấp cao IS khác nữa, cùng nhiều tay súng IS, theo đại sứ Afghanistan tại Pakistan Omar Zakhiwal.

Đây là lần thứ hai trong vòng 2 năm Khan được đưa tin bị tiêu diệt trong một trận không kích. Năm 2015 từng có một thông báo tương tự từ tình báo Afghanistan, nhưng không được xác nhận.



Một chiếc xe bị không kích phá hủy tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan) ngày 26-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là một thành công lớn trong cuộc chiến chống IS nói riêng và khủng bố nói chung của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Nếu tin Khan bị tiêu diệt là đúng thì trong vòng 4 tháng Mỹ đã tiêu diệt hai nhân vật khủng bố cấp cao. Hồi tháng 5, Mỹ đã không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour.

IS bắt đầu tăng cường hoành hành Afghanistan từ đầu năm nay với quân số thời điểm đó khoảng 3.000 quân, chỉ khoảng 10% quân số Taliban tại Afghanistan. Khan là một trong rất nhiều cựu thành viên Taliban đầu quân cho IS. Tổng thống Mỹ Obama chỉ đạo tấn công IS ở Afghanistan hồi tháng 1.

Theo Tướng John Nicholson tháng trước, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, các cuộc không kích, truy quét của Mỹ và Afghanistan đã khiến quân số IS giảm đi một nửa.