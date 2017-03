Mỹ trả lại cổ vật trị giá 100 triệu USD cho Ấn Độ

Mỹ đã trao lại hơn 200 cổ vật, trị giá hơn 100 triệu đôla Mỹ. Những cổ vật này đã bị đánh cắp ở các địa điểm tôn giáo ở Ấn Độ và bị buôn lậu ra khỏi nước này.



Các cổ vật bao gồm các bức tượng tôn giáo, những mảnh đồng và đất nung, một số cổ vật đã hơn 2.000 năm tuổi. Tất cả cổ vật đều được trả lại cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 6-6 tại lễ kỷ niệm ở thủ đô Washington D.C. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Thay mặt Tổng thống Obama, tôi rất vinh dự trao lại những cổ vật tuyệt vời này cho nhân dân Ấn Độ" - ông Lynch cho biết.



Bức tượng đồng thần Ganesha 1.000 năm tuổi với đầu voi (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CNN

Hầu hết các cổ vật này bị thu giữ trong chiến dịch Operation Hidden Idol, cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2007 sau khi các đặc vụ Bộ An ninh nội địa nhận được tin báo về bảy thùng hàng được gửi đến Mỹ được dán nhãn "bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch."



Sau khi kiểm tra lô hàng đã phát hiện ra nhiều cổ vật. Lô hàng này được nhập bởi Subhash Kapoor, chủ phòng tranh Art of the Past Gallery ở New York. Cuộc điều tra cho thấy Kapoor đã tạo ra xuất xứ giả để ngụy trang ngày tháng các cổ vật bất hợp pháp của mình, theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Kapoor đã bị bắt vào năm 2012 và hiện đang chờ xét xử tại Ấn Độ. Những cổ vật bị đánh cắp đã được thu hồi sau cuộc hợp tác quy mô lớn giữa các quan chức hải quan Mỹ, các công tố viên liên bang và New York, Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (HSI) và Bộ Tư pháp Quan hệ Quốc tế.

"Hôm nay, hơn 200 cổ vật và hiện vật văn hóa đại diện cho lịch sử và văn hóa Ấn Độ đang bắt đầu hành trình trở về quê nhà, nơi chúng được nghiên cứu và suy ngẫm cho thế hệ mai sau" - ông Lynch nói thêm. "Đó là hy vọng của tôi cũng như hy vọng của nhân dân Mỹ mong rằng chuyến hồi hương này là sự tôn trọng của chúng tôi đối với nền văn hóa Ấn Độ".



Một số cổ vật khác. Ảnh: CNN

Thủ tướng Modi đã cám ơn Mỹ vì trao lại những bảo vật quốc gia cho Ấn Độ.



Trong số các cổ vật có một bức tượng của Thần Manikkavacakar, một nhà thần bí đạo Hindu và nhà thơ từ thời Chola (khoảng năm 850 đến năm 1250 SCN), đã bị đánh cắp từ đền Sivan ở Chennai, Ấn Độ. Bức tượng trị giá 1,5 triệu đôla Mỹ. Ngoài ra còn có một tác phẩm điêu khắc bằng đồng thần Hindu Ganesha được ước tính đã 1.000 năm tuổi.

Từ năm 2007, Mỹ đã trả lại hơn 8.000 hiện vật bị đánh cắp cho 30 quốc gia, bao gồm các bức tranh từ Pháp, Đức, Ba Lan và Áo; các bản thảo của thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 từ Ý và Peru; và nhiều hiện vật văn hóa từ Trung Quốc, Campuchia và Iraq.