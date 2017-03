Mỹ triển khai tàu sân bay tuần tra biển Đông

- Báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc khóa 12 ở Bắc Kinh ngày 4-3, phóng viên đài truyền hình CBS (Mỹ) đã hỏi về vấn đề Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo và đá ở biển Đông. Người phát ngôn của kỳ họp Phó Oánh trả lời theo chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã triển khai phần lớn hải quân đến khu vực này đồng thời cùng các đồng minh củng cố sự hiện diện quân sự, do đó chính Mỹ đã tiến hành quân sự hóa ở biển Đông. Bà đổ lỗi Mỹ không tham gia tranh chấp ở biển Đông nhưng hành động và lời nói của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bà ngụy biện rằng các dự án xây dựng các đảo và đá của Trung Quốc ở biển Đông là cần thiết, các đảo và đá này ở xa đất liền nên cần củng cố khả năng phòng thủ và như vậy không thể gọi là quân sự hóa(?). - Báo New York Times đưa tin bà Phó Oánh thông báo Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm 2016 từ 7% đến 8%. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2015 là 886,9 tỉ nhân dân tệ (141,4 tỉ USD), tăng 10,1% còn năm 2014 đã tăng 12,2%. Lầu Năm Góc đánh giá từ giữa năm 2005 đến năm 2014, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng trung bình 9,5%/năm. Các nhà phân tích cho rằng ngân sách quốc phòng thực tế của Trung Quốc cao hơn con số công bố. Chuyên gia Mỹ Dennis J. Blasko nhận định Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2016 ở một chữ số để chi tiêu quốc phòng phù hợp với GDP giảm và lạm phát. Chuyên gia Bonji Obara, nguyên tùy viên quân sự đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh, nhận định: Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng ít vì GDP hai chữ số không còn nữa. __________________________________ Rõ ràng hải quân và Bộ Quốc phòng Mỹ muốn chứng tỏ cam kết về sự hiện diện và thực thi tự do hàng hải trong khu vực. Với nhóm tác chiến tàu sân bay và soái hạm, hải quân Mỹ chứng tỏ tầm quan trọng của lợi ích Mỹ và năng lực triển khai sự hiện diện và sức mạnh khắp thế giới. Chuyên gia JERRY HENDRIX (Trung tâm Vì an ninh Mỹ mới)