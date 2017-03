Mỹ trừng phạt 15 cá nhân, công ty Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định trừng phạt 15 cá nhân và công ty Nga, New York Times dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 20-12.



Theo ông John E. Smith, Quyền Giám đốc Cơ quan Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, hành động hôm nay nhằm trừng phạt việc Nga sáp nhập Crimes và ủng hộ phe nổi dậy Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh trừng phạt mới này là một phần của quá trình gia tăng trừng phạt thường lệ của Mỹ với Nga, tiến hành mỗi 6 tháng.



Lính thủy Nga tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngày 31-7. Ảnh: REUTERS



7 cá nhân và 8 công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có liên quan vụ xây cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea hoặc hỗ trợ hoạt động của Nga tại Ukraine. Trong các cá nhân này có một số người có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, có một số lãnh đạo nhiều ngân hàng có quan hệ thân cận với nhiều lãnh đạo cấp cao Nga.

Trong số các thực thể bị trừng phạt có hai tàu Nga Marshal Zhukov và Stalingrad, vốn được dùng vận chuyển nhiên liệu đến và đi Crimea.



Tàu chiến Nga tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ngày 23-2. Ảnh: REUTERS



Theo New York Times, có lý do để đặt câu hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng chính phủ Mỹ có bước đi cứng rắn với Nga. Tổng thống đắc cử Trump chủ trương cải thiện quan hệ với Nga. Ông Michael T. Flynn, nhân vật được ông Trump đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia đã ngồi kế Tổng thống Putin trong một buổi tiệc nối kỷ niệm thành lập của đài Russia Today vào tháng 12-2015.

Ông Rex Tillerson, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng Exxon Mobil – người được ông Trump đề cử vào vị trí ngoại trưởng - cũng quen biết với Tổng thống Putin, làm ăn ở Nga nhiều năm. Nhiều dự án của Exxon Mobil ở Nga cũng bị vướng trừng phạt. Chủ trương ông Tillerson là dỡ bỏ trừng phạt Nga.



Tàu chiến Nga bắn pháo tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea trong ngày Hải quân Nga 23-2. Ảnh: REUTERS



Bộ Tài chính minh định lệnh trừng phạt mới này không liên quan đến việc Nga tấn công mạng đảng Dân chủ. Tuần trước, Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ có biện pháp trả lời Nga việc này trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.