Mỹ trừng phạt Iran, Trung Quốc hưởng lợi

Hãng tin AFP dẫn nguồn từ một quan chức an ninh Israel cho biết Mỹ và Israel đã quyết định hoãn tất cả các cuộc tập trận chung quan trọng đã dự kiến từ đây đến cuối năm nay. Trong số này có cuộc tập trận Austere Challenge 12 là tập trận phòng thủ chống tên lửa quy mô lớn nhất trước nay. Lý do chính thức là thiếu ngân sách, tuy nhiên trong thực tế là do khủng hoảng hạt nhân Iran. Tháng rồi, quân đội Israel thông báo cuộc tập trận trên đã được lên kế hoạch trước và không liên quan đến tình hình Iran. Theo báo Wall Street Journal, Mỹ đang lo ngại Israel miệng nói không động binh nhưng vẫn chuẩn bị tấn công Iran. Theo tạp chí Chính sách Ngoại giao của Mỹ, Mỹ đã phát hiện từ năm2007 đến 2008, Israel đã tuyển mộ quân của tổ chức Jundallah (dòng Sunni) ở Pakistan cải trang thành nhân viên CIA để phá hoại Iran.

H.DUY