Mỹ: Trung Quốc sẽ tự cô lập

New Zealand: Trung Quốc nói khác, làm khác Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị vào tối 3-6, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha kêu gọi Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở biển Đông hãy nhìn rộng ra ngoài các tranh chấp và tìm cách hợp tác để giảm căng thẳng trong khu vực. AFP đưa tin thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi các nước ASEAN cần đoàn kết để giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông vì điều đó có lợi cho các bên. Ông nhắc tới tầm quan trọng của việc tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông. Cùng ngày, báo The Straits Times đưa tin phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee nói Trung Quốc phải giải thích kế hoạch xây đảo nhân tạo ở biển Đông, nếu không sẽ tiếp tục gây bất an cho các nước có nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại tự do, trong đó có các nước nhỏ hơn không gần biển Đông. Ông khẳng định: “Điều cực kỳ quan trọng cho mọi nền kinh tế trên thế giới là nơi ấy phải là khu vực hòa bình, là vùng không phận-hải phận mở”. Ông ghi nhận hành động của Trung Quốc mâu thuẫn với tuyên bố của họ rằng mục đích chính của kế hoạch xây đảo nhân tạo nhằm phục vụ hòa bình. Ông lưu ý có các mối lo ngại Trung Quốc có thể chuyển các bãi ngầm thành đảo nhân tạo có khả năng tiếp nhận người ở để từ đó tuyên bố chủ quyền hoặc thậm chí tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế quanh các đảo nhân tạo này. Bộ trưởng Gerry Brownlee kể tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái, một tướng Trung Quốc nói với ông rằng New Zealand không liên quan đến tranh chấp ở biển Đông. Lúc đó ông đã đáp lại: “Vậy thì từ quan điểm của một quốc gia thương mại nhỏ, chúng tôi có quan ngại và đã nêu lên quan ngại đó”. Ông cho biết New Zealand thường xuyên đưa máy bay giám sát biển Đông và chưa bao giờ các chuyến bay này được Trung Quốc trực tiếp chào đón hoặc xua đuổi. Trong khi đó, tàu chiến và máy bay tuần tra của Mỹ thường bị Trung Quốc yêu cầu rời đi. Ông nhận định Mỹ cần phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vì đây là điều cần thiết để duy trì ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á. Cũng trong ngày 3-6, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Ông cũng đã hội đàm với tư lệnh Quốc phòng Úc Marshal Mark Binskin. Ông Tôn Kiến Quốc đã đề nghị Úc nên giữ quan điểm công bằng và khách quan về vấn đề biển Đông.