Mỹ truy tìm kẻ trưng cầu về ám sát Obama

Thăm dò này được đưa lên facebook hôm 26/9 và bị dỡ xuống hôm qua. Cũng giống như những mối đe dọa khác đối với tổng thống, Mật vụ không xem nhẹ vụ việc này.

"Chúng tôi biết đến sự tồn tại của cuộc thăm dò và sẽ thực hiện các bước điều tra hợp lý", phát ngôn viên của Mật vụ Darrin Blackford cho biết hôm qua.

AP cho hay thăm dò này có tên: "Có nên giết Obama hay không?" Câu trả lời là: Không, có thể, có và có, nếu ông ta cắt giảm mức chăm sóc y tế của tôi. Khoảng 750 người dùng của facebook đã bỏ phiếu. Do facebook đã vô hiệu hóa cuộc trưng cầu, kết quả không được công bố.

Trưng cầu này được tạo ra từ một ứng dụng do bên thứ ba phát triển. Facebook không hề hay biết gì về nó cho tới hôm qua. "Một ứng dụng do bên thứ ba phát triển cho phép người sử dụng tạo ra một thăm dò gây tranh cãi", Barry Schnitt, phát ngôn viên về chính sách của facebook, nói. "Chúng tôi đang hợp tác với Mật vụ trong quá trình điều tra".

Những mối quan ngại về an toàn cho Obama xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu khi ông tranh cử tổng thống. Nhiều người Mỹ gốc Phi lo lắng ông sẽ gặp số phận như Martin Luther King - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và bị ám sát năm 1968. Điều này khiến Obama trở thành người đầu tiên đầu tiên được mật vụ bảo vệ 24/24 ngay từ khi mới tranh cử tổng thống Mỹ.

Tác giả cuốn sách mới ra mắt In the President's Secret Service Ronald Kessler còn cho biết từ khi Obama lên nắm quyền, số lượng các mối đe dọa nhằm vào tổng thống đã tăng gấp 4 lần so với con số 3.000 mỗi năm dưới thời Tổng thống George W. Bush. Trung bình, mỗi ngày Obama nhận được tới 30 đe dọa ám sát.