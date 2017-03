Mỹ truy tìm người phát tán tài liệu mật

Tài liệu mật được tiết lộ trong bài viết đăng trên trang web The Intercept do nhà báo Glenn Greenwald thành lập. Bài viết cho biết dữ liệu Mỹ đã lưu danh sách 680.000 nghi can khủng bố, trong đó 280.000 người không liên quan gì đến khủng bố. Bài viết cũng tiết lộ từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đến nay, số người bị cấm bay đã tăng lên gấp 10 lần (47.000 người).

Bài viết dẫn nguồn tài liệu là một báo cáo vào tháng 8-2013 của Trung tâm Chống khủng bố quốc gia dày 12 trang với tiêu đề “Những thành quả chiến lược năm 2013 về danh tính khủng bố”. Vào thời điểm này Edward Snowden đã rời Mỹ sang Hong Kong lánh nạn, như vậy phải có một người khác tiết lộ tài liệu mật.

D.THẢO