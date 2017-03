Mỹ ủng hộ Nhật tham chiến ngoài Nhật

55 năm hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật Ngày 19-1-1960, Nhật và Mỹ ký kết Hiệp ước Hợp tác hỗ tương và An ninh giữa Mỹ và Nhật. Hiệp ước này nhằm xem xét lại Hiệp ước hỗ tương về an ninh Mỹ-Nhật đã ký hồi tháng 9-1951 trong khuôn khổ Hiệp định San Francisco. Hiệp ước năm 1951 quy định Mỹ duy trì quân đội và căn cứ Mỹ tại Nhật. Theo hiệp ước này, tương quan lực lượng đã nghiêng về phía Mỹ còn Nhật chỉ là đồng minh hợp tác. Ngược lại, hiệp ước năm 1960 đã lập quan hệ cân bằng hơn trong tương quan lực lượng Mỹ-Nhật khi đưa ra khái niệm hỗ tương. Mỹ bắt buộc phải tham vấn Nhật khi sử dụng căn cứ hoặc đưa vũ khí hạt nhân vào Nhật. Sau đó quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật tiếp tục được khẳng định với Tuyên bố Clinton/Hashimoto ngày 17-4-1996 và Hướng dẫn về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật ngày 23-9-1997 (thay thế thỏa thuận ngày 27-11-1978 về điều phối và hợp tác quân sự song phương trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang trong khu vực). Quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật được giới hạn trong trường hợp Nhật bị tấn công vũ trang và tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh của Nhật trong phạm vi xung quanh Nhật. Theo giải thích của Nhật, phạm vi này được áp dụng cho toàn vùng Viễn Đông và bao gồm an ninh đường biển trong phạm vi 1.000 hải lý quanh Nhật. Theo Hướng dẫn về hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật sửa đổi, Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật máy bay tuần tra P-8, máy bay không người lái Global Hawk, tàu đổ bộ USS Green Bay, đồng thời từ năm 2017 sẽ triển khai máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35B ở Nhật. Ngoài ra Mỹ cũng sẽ cung cấp tên lửa chống tên lửa Aegis, radar mới và tàu khu trục.