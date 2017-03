Mỹ và Canada chịu ngày nóng nhất trong 30 năm qua

Ngày 6/7 là ngày nắng nóng nhất tại các bang miền Đông Bắc của nước Mỹ gồm New York, Philadelphia, New Jersey, Maryland và thủ đô Washington DC, nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 38 độ C và lúc nóng nhất lên tới 41 độ C.

Các ban miền Đông nước Mỹ và một số khu vực của Canada đang hứng chịu một đợt nóng kinh khung nhất trong 30 năm qua. Hệ thống điều hòa trung tâm ở các công sở làm việc, các trung tâm thương mại, bệnh viện, thư viện đều phải hoạt động hết công suất. Các công ty cung cấp điện khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các thiết bị điện vì lo sợ bị quá tải gây ra cháy nổ. Tại Philadenphia đã xảy ra tình trạng chập cháy điện do quá tải, khiến hơn 2.000 gia đình bị mất điện. Các bác sỹ cho biết nhiệt độ 38 độ C và độ ẩm cao rất nguy hiểm đối với sức khỏe, đồng thời khuyến cáo mọi ngưòi hạn chế đi ra đường, uống nhiều nước hoa quả và không tắm nắng, đặc biệt không để trẻ em và người già trong ô tô dù chỉ vài phút đồng hồ. Cho đến nay nắng nóng đã làm 11 người ở các bang này bị chết. Hai tỉnh Ontario và Quebec của Canada cũng đang hứng chịu đợt nóng tương tự với nhiệt độ lên tới gần 37 độ C. Các nhà khí tượng học cho biết đợt nắng nóng kéo dài từ ba ngày trở lên và có nhiệt độ liên tục cao hơn 33 độ là hiện tượng thời tiết không bình thường tại khu vực Bắc Mỹ. Theo Minh Hiển (VOV)