Mỹ vẫn tăng quân ở Thái Bình Dương

Tại hội nghị lần thứ tư về an ninh Đông Bắc Á tại Moscow hôm 28-7, Nga và Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc. Hai nước đánh giá hệ thống này làm phương hại đến lợi ích chiến lược an ninh trong khu vực đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng chiến lược trong khu vực và trên thế giới. Hai nước cam kết tăng cường phối hợp để đối phó với mọi diễn biến tiêu cực. _______________________________ Hoạt động triển khai các máy bay ném bom B-1B đến Guam diễn ra vào lúc Trung Quốc điều máy bay ném bom và máy bay tiêm kích đến khu vực tranh chấp ở biển Đông và Mỹ đang tăng cường sức mạnh không quân tại khu vực bất ổn này. Báo STARS AND STRIPES (Mỹ)