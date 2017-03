Mỹ xem xét điều thêm lính đặc nhiệm đến Syria chống IS

Theo Reuters, các quan chức Mỹ cung cấp thông tin trên nhưng từ chối tiết lộ chính xác số lượng đặc nhiệm mà Mỹ đang xem xét tăng thêm. Tuy vậy, một trong số các quan chức Mỹ cho hay lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ tăng gấp nhiều lần so với 50 lính đang ở Syria. Lực lượng này hiện hoạt động chủ yếu với vai trò cố vấn.

Đề xuất này cũng nằm trong số những lựa chọn được chuẩn bị để trình lên Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận.

Reuters nhận định đây là dấu hiệu mới nhất có thể củng cố sự tự tin cho các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria và Iraq nhằm giành lại lãnh thổ từ nhóm IS.

Theo các quan chức Mỹ, kể từ cuối tháng 2-2016 khi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn chiếm lại vùng chiến lược al-Shadadi (Syria), một lượng lớn tay súng Ả Rập ở Syria đã chủ động đề nghị tham gia cuộc chiến chống lại khủng bố.



Bảng quảng cáo về IS trên đường phố Raqqa (Syria). Nơi này đã bị IS kiểm soát từ 29-10-2014 (Ảnh: Reuters)



Các lực lượng của Mỹ cũng đã tiêu diệt thành công nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS. Các cuộc không kích do lực lượng Mỹ tiến hành trong những tuần gần đây đã tiêu diệt Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli và “bộ trưởng chiến tranh” IS – Abu Omar al-Shishani.

Tháng 12-2015, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm mới đến Iraq để tiến hành các đợt tấn công chống IS ở Iraq và nước láng giềng Syria. Trước đó, hồi tháng 10-2015, Mỹ cũng tuyên bố triển khai hàng chục lính đặc nhiệm tới Syria.

Các lực lượng Mỹ tăng cường ở Syria sẽ có nhiệm vụ xây dựng căn cứ huấn luyện những người thuộc bộ lạc Ả Rập tình nguyện chiến đấu chống IS. Những người này sau đó sẽ được cung cấp vũ khí để tham gia chiến đấu.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ được xem xét triển khai lần này sẽ riêng biệt với hoạt động của quân đội Mỹ đang làm nhằm huấn luyện một số ít các tay súng người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm đào tạo cho các tay súng khả năng nhận diện mục tiêu phục vụ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria.