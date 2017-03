Mỹ: Xuất hiện "hố tử thần" lớn hơn cả một chiếc xe thể thao

Một hố sụt lớn trong khuôn viên khu mua sắm Stop & Shop ở Bay Shore.

Lực lượng cấp cứu tới hiện trường sụt lún tại bãi đỗ xe tại trung tâm mua sắm ở Centereach

Điều tra hiện trường vụ sụt lún ở Centereach

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một hố sụt dưới một bể bơi ở phía sau nhà dân tại thị trấn Islip

Hố sụt lớn trước cửa quán cà phê Tropical Smoothie Cafe trên phố chính ở Bay Shore

Hố sụt tại bãi đỗ xe ở Bay Shore sâu ít nhất 10 feet (hơn 3m) và có đường kính lớn hơn cả một chiếc xe thể thao. Hố sụt này xuất hiện vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Tư, trước cửa một quán càphê có tên Tropical Smoothie Cafe khi một chiếc xe chạy ngang qua.Quán càphê sau đó đã phải nghỉ bán do lo ngại nguy hiểm và bị tổn thất vài nghìn USD do không bán được hàng. Năm ngoái cũng tại vị trí này, một hố sụt lớn bằng quả dưa hấu cũng đã xuất hiện.Trong khi đó, ở Centereach, chiếc xe Crown Victoria và một chiếc xe tải hạng trung cũng bị mắc vào hố sụt ở điểm đỗ xe trước cửa hàng AutoZone. Phải đến chiều muộn hai chiếc xe này mới được cẩu lên. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường và phong tỏa khu vực dễ sụt lún.Những hố sụt này sinh ra do mưa lớn liên tục trút xuống gây ngập lụt và phá hỏng kết cấu mặt đường. Dự kiến chi phí để sửa chữa đường xá và giải quyết các khó khăn liên quan có thể lên tới vài triệu USD.