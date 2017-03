Myanmar chơi ván bài Trung Quốc

Một động cơ khác trong chuyến thăm Trung Quốc của bà Aung San Suu Kyi là đưa Bắc Kinh tiếp tục trở thành nhà đầu tư ưu tiên ở Myanmar với điều kiện phải đáp ứng yêu cầu của Myanmar, nhất là về môi trường. Vì lẽ đó, hồ sơ xây dựng đập Myitsone trên sông Irrawaddy sẽ được mở lại. Dự án trị giá 3,6 tỉ USD do Trung Quốc bỏ vốn đầu tư đã ngừng trệ từ năm 2011 do ảnh hưởng môi trường. Trước chuyến đi Trung Quốc của bà Aung San Suu Kyi, chính phủ mới ở Myanmar đã thông báo lập một ủy ban xem xét lại hồ sơ xây đập Myitsone. Ủy ban sẽ công bố kết luận vào ngày 11-11. ______________________________________ 25,4 tỉ USD là giá trị các hợp đồng đầu tư do Trung Quốc ký kết ở Myanmar tính đến cuối tháng 7, chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư nước ngoài ở Myanmar. ______________________________________ Sự thật là mọi hành động tiếp tục xây dựng đập Myitsone sẽ dẫn đến thất bại. Bà Suu Kyi không thể liều lĩnh chuốc lấy bất bình từ công luận. Bài phân tích đăng trên trang THE IRRAWADDY