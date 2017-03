Mỹ-Hàn tập trận thường niên vào tháng 3

Quyết định trên được đưa ra giữa lúc căng thăng đang dâng cao trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” sẽ diễn ra trong hai tuần từ ngày 11 đến 25-3 nhằm tăng cường khả năng chỉ huy tác chiến và phối hợp. Các tham mưu trưởng sẽ đóng vai trò then chốt. 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.500 binh sĩ Mỹ tham gia tập trận. Đây là năm đầu tiên cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” được liên quân Hàn Quốc đảm nhiệm thay vì Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp.

Cuộc tập trận thứ hai mang tên “Đại bàng non” kéo dài hai tháng từ ngày 1-3 đến 30-4 nhằm huấn luyện chiến thuật địa hình trên biển, trên bộ và trên không. 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 10.000 binh sĩ Mỹ thuộc các lực lượng hải, lục, không quân tham gia tập trận. Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành tham vấn để huy động tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, máy bay tàng hình F-22 và máy bay ném bom B-52 cho cuộc tập trận này.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp (do Mỹ chỉ huy) đã thông báo cho CHDCND Triều Tiên diễn biến tập trận và giải thích các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ đồng thời không liên quan đến vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hoạt động tập trận lần này là cần thiết để gia tăng khả năng chuyển giao quyền chỉ huy quân sự thời chiến từ Mỹ sang Hàn Quốc vào cuối năm 2015.

DUY KHANG