Mỹ-Nhật mở rộng hợp tác quốc phòng

Ngày 8-10, Nhật và Mỹ đã công bố báo cáo sơ bộ về hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương sửa đổi (gọi tắt là hướng dẫn sửa đổi). Hướng dẫn sửa đổi sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, báo cáo sơ bộ nhận định trong môi trường an ninh hiện tại, các mối đe dọa quốc tế tồn tại lâu nay và mới nổi có thể tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh Nhật.

Báo cáo sơ bộ nhấn mạnh hướng dẫn sửa đổi nhằm mục đích củng cố quan hệ đồng minh, nâng cao năng lực răn đe và cho phép Nhật thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Hướng dẫn sửa đổi cũng đề ra các biện pháp hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh của Nhật trong mọi giai đoạn, từ thời bình đến lúc xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các biện pháp hợp tác sẽ diễn ra trong nhiều lĩnh vực như tình báo, tập trận, phòng không và phòng thủ tên lửa, hỗ trợ hậu cần, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ tài sản.

Binh sĩ Nhật tập trận bắn pháo trong cuộc tập trận “Chiến dịch sấm dậy” cùng với Mỹ tại trung tâm huấn luyện Yakima ở bang Washington (Mỹ) từ ngày 2 đến 23-9. Ảnh: NORTH WEST MILITARY

Báo cáo khẳng định hướng dẫn sửa đổi sẽ nêu chi tiết hoạt động hợp tác Mỹ-Nhật trong trường hợp Nhật bị tấn công vũ trang và trong trường hợp Nhật có quyền sử dụng quyền phòng vệ tập thể khi một nước có quan hệ mật thiết với Nhật bị tấn công vũ trang.

Trong trường hợp bị tấn công vũ trang, Nhật sẽ chịu trách nhiệm chính để đẩy lùi cuộc tấn công và Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ, trong đó có tổ chức chiến dịch không kích.

Hướng dẫn hợp tác quốc phòng hiện nay giữa hai nước chỉ tập trung vào hoạt động hợp tác để bảo vệ Nhật và các phản ứng phối hợp khi xảy ra tình huống khẩn cấp trong khu vực xung quanh Nhật.

Điểm mới trong hướng dẫn sửa đổi là quy định cách thức hai nước hợp tác để thúc đẩy an ninh và hòa bình trong khu vực và trên toàn cầu.

Các lĩnh vực hai nước hợp tác trên bình diện toàn cầu và khu vực bao gồm gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và thảm họa, an ninh hàng hải, xây dựng năng lực, hỗ trợ hậu cần, tình báo và do thám, các hoạt động sơ tán dân sự.

Hãng tin Kyodo (Nhật) nhận định trong báo cáo sơ bộ nêu trên có đề cập đến vấn đề Mỹ-Nhật hợp tác về bảo vệ tài sản, như vậy có thể ngầm hiểu Nhật sẽ bảo vệ các trang thiết bị quân sự của Mỹ, trong đó có các tàu hải quân.

Báo Japan Times (Nhật) dẫn lời GS Matake Kamiya ở Học viện Quốc phòng Quốc gia Nhật nhận định Mỹ và Nhật chuyển trọng tâm hợp tác sang cách thức mang tính toàn cầu hơn. Lý do: Đe dọa an ninh có thể xuất hiện bất kỳ nơi đâu và biến cố an ninh xảy ra ở khu vực xa xôi cũng có thể tác động đến an ninh Nhật.