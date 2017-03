Mỹ-Trung tăng cường hợp tác

Chương trình nghị sự Sáng 4-6: Khai mạc hội nghị. Phiên họp chung đầu tiên với chủ đề chính Những thách thức nổi cộm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phiên họp chung thứ hai với chủ đề Những học thuyết quân sự mới và năng lực ở châu Á. Phiên họp chung thứ ba với chủ đề Sự phân phối năng lực mới của châu Á và ý nghĩa. Chiều 4-6: Ba phiên họp đặc biệt diễn ra đồng thời về: Ngân sách quốc phòng: Bao nhiêu là đủ?; Thách thức của Afghanistan đối với an ninh khu vực; giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Kế tiếp là hai phiên họp đặc biệt đồng thời về: Phát triển hạt nhân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Lực lượng vũ trang và những thách thức an ninh xuyên quốc gia. Sáng 5-6: Phiên họp chung thứ tư với chủ đề Hợp tác an ninh quốc tế của Trung Quốc. Phiên họp chung thứ năm với chủ đề Đối phó với những đe dọa an ninh hàng hải mới. Phiên họp chung thứ sáu với chủ đề Xây dựng sự tự tin chiến lược, tránh những hậu quả xấu nhất. Chiều 5-6: Các cuộc họp giữa các bộ trưởng Quốc phòng. Philippines sẽ phản đối Trung Quốc tại LHQ Trong chuyến thăm Brunei ngày 2-6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố sẽ nộp đơn phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Philippines lên LHQ. Hồi tháng 3, Philippines đã một lần nộp đơn lên LHQ phản đối tàu tuần tra Trung Quốc quấy nhiễu tàu thăm dò dầu khí Philippines trong vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines kêu gọi các bên cùng tranh chấp biển Đông đề xuất một tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông mới với nội dung cụ thể hơn vì Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký năm 2002 hiện nay chưa mang lại hiệu quả mong muốn.