Mỹ-Việt tiến tới đối tác chiến lược

Ngày 17-6 theo giờ địa phương, Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Mỹ-Việt Nam 2011 (lần thứ tư) ở thủ đô Washington (Mỹ) đã kết thúc sau một ngày làm việc.

Tham gia đối thoại về phía Mỹ có đại biểu của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự Andrew J. Shapiro dẫn đầu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu phái đoàn Việt Nam gồm đại biểu của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia đối thoại. Đối thoại tập trung thảo luận các vấn đề an ninh song phương và an ninh khu vực.

Trong đối thoại, hai phái đoàn Mỹ-Việt Nam đã bày tỏ hài lòng về quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực của hai nước trong những năm gần đây. Điều này đã củng cố tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa hai bên.

40 năm sau chiến tranh Việt Nam, hoạt động rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc da cam vẫn tiếp tục. Ảnh: REUTERS

Hai bên tái cam kết sẽ củng cố quan hệ song phương dựa trên tình hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ các trách nhiệm bảo đảm hòa bình, ổn định, thịnh vượng và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều biện pháp để củng cố thêm nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, chống buôn lậu thuốc gây nghiện, thực hiện chương trình binh lính Mỹ bị bắt và mất tích trong chiến tranh (POW-MIA), giải quyết vấn đề dioxin và chất độc da cam, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cùng các chương trình khác về hợp tác quốc phòng và an ninh.

Hai bên cũng thảo luận mục tiêu hai nước đang tiến tới là đối tác chiến lược của nhau. Hình thức hợp tác này đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhắc đến trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10-2010.

Tại cuộc đối thoại, hai bên cũng bàn về các diễn biến mới trên biển Đông. Hai bên nhất trí rằng duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do lưu thông trên biển Đông là vì quyền lợi chung của cộng đồng quốc tế. Mọi tranh chấp trên biển Đông cần phải được giải quyết qua tiến trình ngoại giao đa phương, không có áp bức hoặc sử dụng vũ lực.

Hai bên khẳng định các tuyên bố về quyền lãnh thổ và lãnh hải đi kèm phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đã được công nhận, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển đã thông qua năm 1982.

Hai bên cũng tái xác nhận tầm quan trọng của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông đã được các nước ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002, đồng thời động viên các bên đã ký tôn trọng nội dung tuyên bố này.

Theo phái đoàn Mỹ tại cuộc đối thoại, các sự cố xung đột trong những tháng gần đây trên biển Đông không giúp ích cho hòa bình và ổn định khu vực, hơn thế còn gây lo ngại về an ninh hàng hải, ảnh hưởng đến tự do lưu thông hàng hải, tự do phát triển kinh tế, thương mại và luật pháp quốc tế.

Cuộc đối thoại lần thứ năm sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2012.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-6, Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Mỹ-Việt Nam lần thứ tư đã diễn ra trong tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và đã giúp củng cố, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định quan hệ Mỹ-Việt vững mạnh là nhân tố thiết yếu cho hòa bình và ổn định lâu dài ở châu Á.

ĐĂNG KHOA (Theo trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, Australia Network News)