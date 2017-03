Na Uy công khai thuế thu nhập của công dân

Chỉ cần vào trang web của tờ Aftenposten, một nhật báo hàng đầu Na Uy, người tò mò biết ngay thuế thu nhập của ca sĩ nổi tiếng Morten Harket. Chỉ với vài thao tác, trang web sẽ cung cấp đồ thị so sánh thu nhập của ca sĩ này với thu nhập bình quân người dân cả nước và của khu vực.

Số liệu do cơ quan thuế cung cấp không có thu nhập ở nước ngoài, không có tên thành viên trong hoàng gia vì họ không phải đóng thuế thu nhập và loại trừ người vô gia cư cùng các đối tượng mà thông tin về tài sản cần giữ kín vì lý do an ninh.

Theo khảo sát, chỉ có 32% người dân Na Uy đồng ý công khai thuế thu nhập.

MINH NHỰT (Theo AP, BBC)