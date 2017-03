Na Uy: Tuyên ngôn của nghi can vụ thảm sát

Ngày 24-7, Quốc vương Na Uy Harald V và Thủ tướng Jens Stoltenberg đã tham dự thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân hai vụ đánh bom và xả súng ngày 22-7 ở nhà thờ chánh tòa Oslo.

Cùng ngày, Giám đốc cảnh sát quốc gia Sveinung Sponheim thông báo nghi can Anders Behring Breivik đã khai nhận hành động một mình nhưng lại không nhận trách nhiệm hình sự. Ông cho biết cảnh sát đang xác minh lời khai và hiện chưa có manh mối gì về các nghi can khác, tuy nhiên không loại trừ nghi can có đồng bọn.

Luật sư của Anders Behring Breivik cho biết y đã thú nhận mình là thủ phạm và mô tả hành động của y là “khủng khiếp nhưng cần thiết”. Y nói sẽ giải thích động cơ gây án tại phiên tòa ngày 25-7. Anders Behring Breivik đã bị khởi tố về tội danh khủng bố.

Cảnh sát đã bắt giữ sáu người ở thủ đô Oslo nhưng sau đó đã thả ra vì họ không liên quan. Cảnh sát thừa nhận lực lượng phản ứng nhanh chỉ tiếp cận đảo Utoeya 90 phút sau khi vụ xả súng xảy ra. Nguyên nhân do trực thăng không sẵn sàng trực chiến nên họ phải di chuyển bằng xe. Khi đến bờ hồ, họ phải mất 20 phút nữa để tìm xuồng chạy ra đảo.

Người dân Na Uy tưởng niệm các nạn nhân ở nhà thờ chánh tòa Oslo ngày 24-7. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước hai vụ tấn công, Andrew Berwick đã tung lên mạng một tuyên ngôn dài 1.500 trang viết bằng tiếng Anh và một đoạn video trên trang YouTube với nội dung trình bày rõ kế hoạch tấn công và quan điểm chính trị của y.

Tuyên ngôn có tựa đề 2083: Một bản Tuyên ngôn độc lập châu Âu, ký tên Andrew Berwick (biệt danh). Trong tuyên ngôn, y tự nhận là thành viên một nhóm Hiệp sĩ dòng Đền với cương lĩnh hoạt động nhằm nắm quyền kiểm soát quân sự và chính trị của các nước Tây Âu và thực hiện một chương trình nghị sự bảo thủ về văn hóa.

Y kêu gọi người Công giáo phát động thánh chiến bảo vệ châu Âu chống lại nguy cơ Hồi giáo thống trị. Tuyên ngôn mô tả chi tiết từ cách chế tạo bom cho đến cách gây quỹ để chuẩn bị cho cuộc chiến gồm ba giai đoạn giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người theo chủ nghĩa đa văn hóa. Tuyên ngôn dự báo sẽ có cuộc xung đột lớn ở châu Âu làm 1 triệu người chết và bị thương.

Mặc dù lời lẽ trong tuyên ngôn căm phẫn Hồi giáo nhưng y cũng ngưỡng mộ tổ chức khủng bố Al Qaeda. Y ca ngợi đó là một trong hai tổ chức chiến binh thành công duy nhất hiện nay.

Tuyên ngôn kể lại một cuộc họp bí mật ở London (Anh) vào tháng 4-2002 với chín đại biểu (bao gồm Berwick) đến từ tám nước châu Âu nhằm tổ chức một đạo quân thập tự chinh có tên gọi Những hiệp sĩ dòng Đền.

Chuyên gia Thomas Hegghammer ở Viện Nghiên cứu quốc phòng Na Uy nhận xét lời lẽ trong tuyên ngôn y hệt tuyên ngôn thánh chiến của trùm Bin Laden và các thủ lĩnh Al Qaeda, chỉ có điều khác là xây dựng trên quan điểm Cơ đốc giáo chứ không phải Hồi giáo.

Trong tuyên ngôn, Anders Behring Breivik cho biết y luyện trò chơi bắn súng trực tuyến Call of Duty: Modern Warfare 2 để diễn tập cho hai vụ tấn công. Những dòng nhật ký trong tuyên ngôn kể lại chi tiết 82 ngày ròng rã y ẩn mình trong nông trại Breivik Geofarm để nghiên cứu chế tạo bom với chất nổ từ phân hóa học. Y đã thử nghiệm kích nổ thành công một quả bom từ xa vào ngày 13-6. Tuyên ngôn kết thúc với một câu ớn lạnh: “Tôi tin rằng đây là lần ghi chép cuối cùng của tôi. Bây giờ là 12 giờ 51, thứ Sáu ngày 22-7”.

LÊ LINH (Theo Guardian, Telegraph, New York Times, AFP)