Năm 2010 nóng kỷ lục

Nhiệt độ bình quân Trái đất năm 2010 tăng 0,62 độ C so với năm trước. Nguyên nhân do khí hậu biến đổi. Tính từ năm 2000 đến nay, đã có 9/10 năm thời tiết nóng kỷ lục. Báo cáo cũng ghi nhận năm 2010 là năm ẩm ướt nhất với nhiệt độ lạnh và tuyết rơi kỷ lục trong hai tháng đầu năm ở bán cầu bắc, đặc biệt ở đông bắc Mỹ.

