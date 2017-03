Năm 2011, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại

Báo cáo nhận xét kinh tế thế giới sau suy thoái của năm 2009 đã hơi gượng lại vào năm 2010, tuy nhiên năm 2011 sẽ là năm giảm tốc và giai đoạn u ám của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 có thể trở lại. Dự báo tăng trưởng sẽ giảm trong khi giá cả leo thang.

Theo báo cáo, tăng trưởng toàn cầu năm 2011 ước đạt 3,3% so với 3,9% của năm 2010. Các nguy cơ gồm có khủng hoảng thị trường tài chính khu vực đồng euro, đồng vốn bay hơi, vật giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang. Báo cáo ghi nhận các nền kinh tế đang phát triển sẽ tăng trưởng 2-3 lần nhanh hơn các nước có thu nhập cao (châu Âu, Mỹ, Nhật).

Ở Mỹ La tinh và vùng Caribbean, kinh tế khỏe mạnh nhưng tăng trưởng chậm, ước đạt 4% so với 5,7% của năm ngoái. Brazil (nền kinh tế lớn nhất) sẽ đạt 4,4% so với 7,6% của năm 2010. Mexico tăng trưởng giảm xuống 3,6% so với 5,2% của năm ngoái. Riêng Venezuela tăng chỉ 0,9% vì các chính sách quốc hữu hóa các ngành công nghiệp chủ chốt, siết chặt tài chính và chi tiêu mạnh tay đã tạo ra tình trạng méo mó kinh tế trầm trọng.

Ở châu Âu, tăng trưởng duy trì ở mức 4% so với 4,7% của năm ngoái. Nguyên nhân do thị trường xuất khẩu tăng trưởng chậm song nhập khẩu được hy vọng sẽ tăng nhanh.

Ở châu Á, báo cáo nhận định Trung Quốc sẽ trở thành đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế, bất chấp tăng trưởng năm nay sẽ giảm còn 8,5% so với 10% của năm ngoái. Ấn Độ (nền kinh tế lớn nhất khu vực) sẽ tăng trưởng 8,4% so với 9,5% của năm ngoái. Tăng trưởng của Việt Nam sẽ ở mức khiêm tốn 6,5% so với 6,7% trong năm 2010. Tăng trưởng của Thái Lan từ mức 7,5% hồi năm ngoái (cao nhất châu Á) đã rớt mạnh xuống 3,2%, trở thành nước tăng trưởng thấp nhất khu vực. Nguyên nhân do ngành du lịch bị thất thu nặng. Ở Nam Á, mức tăng trưởng ước đạt 7,7% so với 8,7% của năm 2010.

ĐỨC LONG (Theo AFP, NPR, Bloomberg, Wall Street Journal)