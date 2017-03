Năm 2035, nhu cầu năng lượng Đông Nam Á tăng 83%

Báo cáo ghi nhận Đông Nam Á cần đầu tư 1.700 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 20 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và ứng phó với tình trạng phụ thuộc quá lớn vào dầu nhập khẩu.

Mức tiêu thụ năng lượng ở Đông Nam Á vẫn còn thấp, chỉ tương đương 50% mức tiêu thụ năng lượng trung bình trên toàn cầu. Tuy nhiên đến năm 2035, nhu cầu có thể tăng lên 83% với chi phí nhập khẩu dầu khoảng 240 tỉ USD. Dự báo dầu nhập khẩu sẽ tăng lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2035 (mức hiện nay chỉ 1,9 triệu thùng/ngày), đưa Đông Nam Á trở thành khu vực nhập khẩu dầu lớn thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Thái Lan và Indonesia sẽ tốn chi phí nhập khẩu dầu nhiều nhất vào năm 2035 (gần 70 tỉ USD mỗi nước).

Cơ quan Năng lượng quốc tế cảnh báo sự phụ thuộc quá lớn vào dầu nhập khẩu sẽ gây chi phí cao cho Đông Nam Á, khiến khu vực này dễ bị tổn thương trong trường hợp chuỗi cung cấp bị gián đoạn. Chi phí nhập khẩu dầu sẽ tốn khoảng 4% GDP toàn khu vực vào năm 2035.

Báo cáo dự báo than sẽ thay thế khí đốt trở thành nguồn nhiên liệu sản xuất điện chính ở Đông Nam Á vào năm 2035 với mức đóng góp 49% lượng điện (hiện nay chỉ 31%). Chi phí sản xuất điện từ than sẽ rẻ hơn 30% so với sản xuất điện từ khí đốt. Xuất khẩu than sẽ tăng từ 220 triệu tấn năm 2011 lên 288 triệu tấn năm 2020 trước khi giảm xuống 217 triệu tấn vào năm 2035. Tình hình này sẽ khiến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng nhanh, đặc biệt tại Indonesia, nơi than sẽ đóng góp 66% lượng điện vào năm 2035.

LÊ LINH