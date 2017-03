Năm 2100 mực nước biển sẽ tăng thêm 1m

Cũng theo nghiên cứu, nếu biến động tự nhiên này xảy ra sẽ có thể kéo theo hàng loạt hệ quả nghiêm trọng. Một ví dụ tiêu biểu là các trận lũ lụt sẽ làm đảo lộn hoàn toàn hình dạng, cấu trúc của nhiều thành phố ven biển, như đối với riêng nước Mỹ, sẽ phá vỡ cấu trúc của các thành phố từ Miami đến Baltimore.

Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu sẽ làm gia tăng ít nhất 1m mực nước biển trên toàn trái đất trong giai đoạn từ nay đến hết thế kỷ XXI, nghiên cứu kết luận. Đây là kết quả được thực hiện bởi Tổ chức Môi trường Mỹ Clean Air-Cool Planet.

Thêm vào đó, dự báo này cũng giải quyết một cách rõ ràng những nghi ngờ trước đây cũng như bác bỏ kết quả của một nghiên cứu được Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC) công bố năm 2007, trong đó cho rằng mực nước biển sẽ dâng lên từ 18-59cm trong giai đoạn từ nay đến năm 2100.

“Hiện chúng tôi đã sẵn sàng để chứng kiến sự thay đổi của các thành phố ven biển”, ông Jim White, giảng viên trường Đại học Colorado tại Boulder, một trong những tác giả của nghiên cứu giải thích. Tổ chức môi trường Mỹ cũng đồng thời khẳng định những dự báo của nghiên cứu lần này một phần dựa trên các kết luận của nghiên cứu do Đại học Utrecht (Hà Lan) đưa ra trước đó.

Trong hội nghị về khí hậu được tổ chức tại Đại học Oxford (Anh) vào ngày 29-9-2009, phần lớn các nhà khoa học tham dự đều cho rằng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra sẽ khiến nhiệt độ trái đất tăng thêm ít nhất 2 độ C trong thế kỷ XXI và nếu nhiệt độ trái đất chỉ cần tăng thêm 1,5 độ C thì mực nước biển sẽ vẫn tăng thêm 1m. Khi đó một số quốc đảo sẽ biến mất, hàng ngàn bờ biển cũng bị xóa sổ. Trong trường hợp mực nước biển tăng thêm 1m và nhiệt độ tăng 3 độ C trong thế kỷ này, nước biển sẽ dâng thêm 5m trong vòng 300 năm tới.

Ông Stefan Rahmstorf, một nhà khoa học thuộc Viện Potsdam (Đức), chuyên gia hàng đầu thế giới về biển cho biết: “Hiện nay mực nước biển tăng rất chậm, nhưng khi nó bước sang giai đoạn tăng tốc thì chúng ta sẽ không thể làm gì để ngăn chặn, dù loại bỏ được hoàn toàn khí thải”.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng băng tan là một trong những yếu tố thúc đẩy đà dâng của nước biển. Băng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Khi diện tích băng trên bề mặt đại dương giảm, nước biển sẽ hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn và trở nên nóng hơn. Nước biển càng nóng thì băng tan càng nhanh.

H.HÀ tổng hợp (Website ĐCSVN)