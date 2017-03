Năm 2100, mực nước biển sẽ tăng từ 50 cm đến 1 m

- Quá trình khí hậu ấm dần lên do khí thải gây hiệu ứng nhà kính là điều chắc chắn.

- Do đó, so với mực nước biển năm 1990, đến năm 2100 mực nước biển có thể tăng thêm từ 50 cm đến khoảng 1 m.

Báo cáo do Giáo sư Will Steffen chủ trì được thực hiện dựa trên các dữ liệu khoa học thu thập trên thế giới. Giáo sư Will Steffen giải thích tuy dự báo trong báo cáo cao hơn dự báo năm 2007 của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của LHQ (dưới 80 cm) nhưng không mâu thuẫn vì tổ chức nêu trên cũng đã gợi ra những con số dự báo có thể cao hơn và hiện thời dữ liệu thu thập nhiều hơn, chính xác hơn.

Giáo sư Will Steffen lưu ý trong trường hợp dự báo chính xác, nguy cơ ngập lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở các vùng ven biển sẽ gia tăng và thiên tai thường xảy ra mỗi thế kỷ một lần có thể sẽ xảy ra mỗi năm một lần.

