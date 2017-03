2.777 người chết, tăng 15% so với năm 2009, mức cao nhất từ năm 2001. Bình quân tám người chết mỗi ngày. Taliban làm 2.080 người chết (75%), trong đó 1.141 người chết do bom và chất nổ tự tạo (55%), 462 người bị ám sát (tăng 105%). 440 người (16%) chết do NATO và quân đội chính phủ.

K.UYÊN (Theo AFP, BBC)