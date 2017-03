Nam sinh 16 tuổi làm giả website báo ông Lý Quang Diệu qua đời

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của cảnh sát Singapore, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 18/3, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn lan truyền về bức ảnh chụp màn hình một thông báo đăng trên trang web Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) nói rằng ông Lý Quang Diệu qua đời.Ngay lập tức, đã có một số cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải thông tin giả này, như CNN, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), mạng tin Sina và Đài truyền hình Phượng Hoàng.Mạng tin Sina và Đài truyền hình Phượng Hoàng sau đó đã lên tiếng xin lỗi.Trong vòng 24 giờ sau đó, cảnh sát Singapore đã xác định được danh tính của nghi can nói trên.Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nghi can được cho đã thay đổi nội dung thông báo đăng tải từ năm 2010 trên trang web của PMO và phát tán khắp nơi. Nghi can này được cho hành động một mình.Theo luật pháp Singapore, nghi can nói trên có thể bị phạt tối đa 50.000 SGD và/hoặc ngồi tù không quá 10 năm.

Quyền Cục trưởng Cục điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Singapore, ông Sekher Warrier đã khuyến cáo người dân không nên phát tán những tin đồn giả mạo kiểu này./.

Theo Vietnam+