Nạn nhân bị hiếp dâm tử vong: Dư luận Ấn Độ sôi sục đòi công lý

Dù được điều trị tích cực suốt 13 ngày sau khi bị sáu tên hiếp dâm và đánh đập trên xe buýt ở New Delhi (Ấn Độ), nạn nhân nữ sinh viên y khoa 23 tuổi đã tử vong vào sáng 29-12 tại BV Mount Elizabeth ở Singapore. Theo báo Times of India (Ấn Độ), giám đốc bệnh viện cho biết nguyên nhân tử vong do nhiều chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể và não.

Tại cuộc họp báo ngày 29-12 ở Singapore, Đại sứ Ấn Độ tại Singapore T.C.A. Raghavan cho biết thi thể nạn nhân được đưa về Ấn Độ trong ngày 29-12. Ông từ chối trả lời về cáo buộc của báo chí Ấn Độ cho rằng chính phủ đưa nạn nhân sang Singapore để hạn chế phản ứng của dư luận Ấn Độ nếu nạn nhân chết. Ông cho biết gia đình nạn nhân hy vọng cái chết của con gái sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ Ấn Độ.

Các bác sĩ ở New Delhi khẳng định chuyển nạn nhân sang Singapore nhằm mục đích cứu sống nạn nhân vì BV Mount Elizabeth được trang bị nhiều thiết bị chuyên khoa ghép nội tạng. Tuy nhiên, một số chuyên gia y khoa ở Ấn Độ ghi nhận chuyển viện trong khi bệnh tình nạn nhân quá nghiêm trọng là điều mạo hiểm.

Biểu tình ngồi ở New Delhi ngày 29-12 đòi treo cổ các nghi can hiếp dâm. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari và Thủ tướng Manmohan Singh đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Thủ tướng Manmohan Singh cam kết chính phủ sẽ xem xét tăng nặng hình phạt đối với tội danh hiếp dâm.

Cảnh sát New Delhi thông báo đã thay đổi tội danh của sáu nghi can vụ hiếp dâm sang tội danh giết người và cho biết các nghi can có thể lãnh án tử hình. Cảnh sát đang soạn biên bản điều tra dài khoảng 1.000 trang. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra ngày 3-1.

Lãnh đạo phe đối lập tại Hạ viện Meira Kumar tuyên bố cái chết của nạn nhân bị hiếp dâm đã đánh thức lương tâm của đất nước. Bà nhấn mạnh nạn nhân đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ trong đấu tranh vì công lý cho phụ nữ Ấn Độ.

Ngay sau khi có tin nạn nhân tử vong, chính phủ đã chỉ đạo thắt chặt an ninh trên cả nước, đặc biệt ở thủ đô New Delhi. Khoảng 5.000 cảnh sát được triển khai ở khu trung tâm New Delhi. 10 trạm xe điện gần trung tâm bị đóng cửa.

Cảnh sát cấm tụ tập từ năm người trở lên và cấm xe vào khu trung tâm. Thị trưởng New Delhi Sheila Dikshit kêu gọi người dân bình tĩnh. Bà yêu cầu bộ trưởng Nội vụ cho phép người dân biểu tình ở khu trung tâm để tưởng nhớ nạn nhân.

Theo hãng tin BBC, khoảng 4.000 người đã biểu tình đòi công lý cho nạn nhân ở đài thiên văn Jantar Mantar, một trong hai khu vực được phép biểu tình ở New Delhi. Biểu ngữ của người biểu tình ghi: “Chúng tôi không muốn lời an ủi. Chúng tôi không muốn tình cảm giả tạo. Chúng tôi yêu cầu hành động ngay lập tức để củng cố luật chống bạo lực tình dục”.

Báo Hindustan Times (Ấn Độ) cho biết gia đình nạn nhân có gốc ở bang Uttar Pradesh, chuyển đến sống ở New Delhi cách đây 25 năm. Nạn nhân là một sinh viên hiếu học, phải làm gia sư để kiếm tiền đóng học phí.

THIÊN ÂN - LÊ LINH