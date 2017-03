Nắng nóng kinh hoàng, 135 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Nhiệt độ tăng thất thường trong tuần đầu tháng 4, với nhiệt độ nhiều vùng tăng đến hơn 5 độ C là nguyên nhân của nhiều ca tử vong do say nắng. "Văn phòng Cứu trợ đặc biệt cho biết đến nay đã có 24 trường hợp tử vong do say nắng" - một quan chức cho biết.

Hôm thứ Ba (13-4), nhiệt độ ban ngày tại 19 vùng của bang Odisha được ghi nhận ở mức 40 độ C. Trong đó, thị trấn Titlagarh là nơi có nhiệt độ cao nhất ở mức 44,5 độ C.

Các quan chức cho biết những cơn mưa tháng 4 cũng đến chậm hơn dưới tác động của nền nhiệt cao. Đợt nắng nóng kéo dài đã giết chết ít nhất 111 người ở hai bang phía nam của Ấn Độ là Telangana và Andhra Pradesh.

Các nhà khí tượng cho rằng nguyên nhân của được nắng nóng kéo dài là do hiện tượng El Nino, một trong những hiện tượng thời tiết bất thường thường kéo theo hàng loạt biến đổi về gió và nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương.



Một người đàn ông Ấn Độ uống nước trong ngày nhiệt độ tăng đến hơn 43 độ ở Allahabad, Ấn Độ (Ảnh: AP)



Hôm 13-4, cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự đoán gió mùa Tây Nam sẽ đem lại lượng mưa cao hơn bình thường cho Ấn Độ trong năm 2016. Theo đó, các tác động của hiện tượng El-Nino theo IMD, cũng có khả năng sẽ suy yếu vào cuối tháng này.

Nền nông nghiệp Ấn Độ là chủ yếu phụ thuộc vào gió mùa. Thông tin từ IMD đem lại hy vọng cho nông dân ở một số bang, vốn đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng và tình trạng thiếu hụt nước.

Nhiệt độ đã tăng lên một cách bất thường trong tuần đầu tiên của tháng 4 ở một số bang của Ấn Độ bao gồm Telangana, Andhra Pradesh, các vùng Odhisa, Uttar Pradesh, Delhi, phía đông Rajasthan, bang Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand và Tây Bengal.

Các nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở một số khu vực và khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi trưa. Hai năm gió mùa kém liên tiếp đã gây ra hạn hán nghiêm trọng, kéo theo tình trạng khan hiếm nước uống và mất mùa ở các bang miền tây của khu vực Marathwada Maharashtra.

Các quan chức nói rằng các đập nước trong vùng chỉ còn 5% lượng nước. Vào ngày 13-4, nửa triệu lít nước uống đã được chuyển tới Lactur, Maharashtra khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng. Theo Chris Dolce, nhà khí tượng học của trang weather.com, nhiều vùng của Ấn Độ sẽ tiếp tục hứng chịu nắng nóng và nhiệt độ cao trong những ngày tới.