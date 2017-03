Theo BBC, Nato cáo buộc Nga "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của Ukraine, và nói Nga đang thực hiện các chiến dịch quân sự trực tiếp nhằm hỗ trợ phe nổi dậy.Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen nói, "mặc dù có các phủ nhận rỗng tuyếch", tới nay đã rõ rằng Nga đã vượt biên giới Ukraine trái phép.Ông nói Nato sẽ tôn trọng mọi quyết định an ninh Ukraine, sau khi thủ tướng nước này cho biết ông muốn đưa Ukraine vào Nato.Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Nga phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực ở miền đông Ukraine.Ông nói giao tranh hiện nay không phải là kết quả của một cuộc nổi dậy tự phát ở trong nước, mà là do "sự can thiệp sâu rộng của Nga".Ông Obama nói các hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp quân đội Nga đang chiến đấu tại Ukraine đã "phơi bày vai trò của nước này ra trước thế giới".Nga phủ nhận cáo buộc từ Nato rằng hơn 1.000 binh sỹ nước này đang tham chiến cùng quân ly khai, đồng thời nói Ukraine đang tiến hành cuộc chiến chống lại người dân của mình.Nato sẽ có cuộc họp khẩn vào ngày 29/8 để thảo luận về khủng hoảng hiện nay.Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã tổ chức họp khẩn hôm 28/8 tại New York.Quân ly khai thân Nga gần đây đã mở ra một mặt trận mới, chiếm đóng thị trấn ven biển Novoazovsk ở miền đông nam Ukraine.Hiện có nhiều quan ngại rằng Điện Kremlin đang tìm cách kiểm soát vùng lãnh thổ nối liền giữa Nga và bán đảo Crimea - vốn bị nước này sáp nhập từ Ukraine hồi tháng Ba."Rõ ràng đây không phải là một cuộc nổi dậy tự phát ở đông Ukraine," ông Obama nói trong một cuộc họp báo."Nga đang đứng đằng sau tình trạng bạo lực ở đông Ukraine. Nga đã kích động bạo lực, huấn luyện, vũ trang cũng như cung cấp tài chính cho quân ly khai.""Nga đang cố ý liên tục xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Những hình ảnh mới nhất chụp quân đội Nga đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine đã phơi trần điều đó ra trước thế giới."Tuy nhiên, ông Obama cũng một lần nữa loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine.Ông nói Nga sẽ phải "gánh chịu thêm hậu quả" cho những hành động của nước này ở Ukraine.Ông dự kiến sẽ thảo luận với các lãnh đạo châu Âu tại một hội nghị của Nato ở Anh quốc vào tuần sau.

Theo baomoi