NATO đưa máy bay tình báo hỗ trợ không kích IS

NATO sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm AWACS hỗ trợ chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Quyết định này sẽ được các lãnh đạo NATO thông qua hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày sẽ diễn ra ở Ba Lan vào cuối tuần tới, theo báo New York Times (Mỹ).



Đây là tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ngày 4-7. Ông cho biết máy bay cảnh báo sớm AWACS của NATO sẽ bay trên vùng trời Thổ Nhĩ Kỳ hoặc không phận quốc tế để quan sát các khu vực IS kiểm soát ở Syria và Iraq, báo cáo thông tin hỗ trợ cho liên quân không kích.



NATO sẽ triển khai máy bay AWACS hỗ trợ không kích IS. (Ảnh: REUTERS)



Tại hội nghị lần này, NATO sẽ chính thức phê chuẩn quyết định triển khai bốn tiểu đoàn (4.000 quân) đến Ba Lan cũng như một số nước vùng Baltic như Estonia, Latvia, Lithuania.

Về phía đông nam châu Âu, NATO sẽ thống nhất lập một lữ đoàn đóng ở Romania. Một số lãnh đạo NATO còn đề nghị lập một đội tàu của NATO ở biển Đen tuy nhiên NATO sẽ chưa quyết định trong kỳ hội nghị này.

Tại hội nghị lần này, các lãnh đạo NATO cũng sẽ thống nhất bắt đầu huấn luyện, tăng năng lực cho quân đội Iraq đóng tại cả Iraq và Jordan.

Ngoài ra, ông Jens Stoltenberg còn hy vọng các lãnh đạo NATO sẽ đồng ý để khối hỗ trợ các hoạt động chống buôn người, ngăn nhập cư trái phép của Liên minh châu Âu trên Địa Trung Hải.



Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết chi tiêu quân sự NATO năm nay sẽ tăng 3%. (Ảnh: AFP)



Theo ông Stoltenberg, sau nhiều năm bị giảm vì kinh tế suy yếu, hội nghị NATO lần này sẽ quyết định tăng chi tiêu quân sự của NATO trong năm nay thêm 3%, tương đương 8 tỉ USD.

Hội nghị lần này sẽ khá đặc biệt diễn ra trong tình hình Anh quyết định rời EU – Brexit. Hậu quả của Brexit là Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ từ chức sớm. Ông Stoltenberg hy vọng thủ tướng mới của Anh vẫn sẽ duy trì quan hệ tốt với NATO.

Hai mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây nhất diễn ra tháng 9-2014 ở xứ Wales (Vương quốc Liên hiệp Anh) là đối phó Nga và ngăn đà phát triển của Hồi giáo cực đoan.