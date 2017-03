'Ném đá' trên mạng xã hội có thể phải ngồi tù

Những lời lẽ một người đưa lên mạng xã hội có thể bị xem như bằng chứng phạm tội là một quy định mới của Trung Quốc. Quy định được ban hành sau cái chết của diễn viên, ca sĩ Trung Quốc Kiều Nhậm Lương do tự tử mà nguyên nhân được cho là do bị dân mạng đồn thổi ác ý, dù nguyên nhân chính thức được thông báo là do trầm cảm.



Quy định mới này cho phép cảnh sát và các cơ quan điều tra có quyền tiếp cận các thông tin đăng trên mạng xã hội, nội dung các tin nhắn di động, thư điện tử trong quá trình điều tra nếu nội dung liên quan đến các vụ phạm tội. Quy định có hiệu lực từ đầu tháng 10, báo China Daily dẫn thông tin từ một số nguồn tin chính phủ Trung Quốc.



Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra có quyền khôi phục và thu thập dữ liệu thông tin từ các kênh liên lạc, giao tiếp này nếu thấy cần thiết. Các thông tin thu thập sẽ được giữ kín, đảm bảo bí mật quốc gia, bí mật kinh doanh cũng như thông tin cá nhân của người bị thu thập.

Với quy định này, Trung Quốc là một trong rất ít nước xem lời lẽ trên mạng xã hội là bằng chứng phạm tội.

Sử dụng phần mềm trò chuyện WeChat trên điện thoại. Ảnh: THX



Trung Quốc có một mạng lưới mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu người sử dụng các mạng xã hội được thiết kế riêng cho Trung Quốc như Weibo - tương tự Twitter, ứng dụng trò chuyện WeChat.



Ngoài quy định mới này, luật hình sự Trung Quốc phạt tù những người truyền bá tin đồn, làm xáo trộn trật tự xã hội 3-7 năm, trường hợp nhẹ nhất cũng phải xin lỗi người liên quan kèm theo khoản phạt 500 nhân dân tệ.

Tình trạng lừa đảo trực tuyến ở Trung Quốc gần đây gia tăng chóng mặt. Trung Quốc đã đẩy mạnh điều tra, truy quét các vụ lừa đảo qua thư điện tử, tung tin đồn thất thiệt qua Internet gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 7, một sinh viên 19 tuổi ở Quảng Đông bị lừa mất 9.800 nhân dân tệ (1.500 USD) qua mạng xã hội. Tháng 8, hai sinh viên tỉnh Sơn Đông chết vì lên cơn đau tim sau khi bị lừa mất tiền. Cảnh sát sau đó bắt giữ 28 nghi can liên quan ba vụ lừa đảo này.

Một vụ việc khác, cảnh sát bắt bảy người môi giới bất động sản vì tung tin đồn chính quyền Thượng Hải sẽ thay đổi quy định về thị trường bất động sản.