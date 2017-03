Nếu Mỹ rút, Trung Quốc có thể vào TPP

Ngày 22-11, Ủy ban Quốc phòng chung và Ủy ban Cam kết an ninh giữa Mỹ và Philippines đã tham gia cuộc họp tại TP Quezon. Sau đó, hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự Mỹ-Philippines. Hai quân đội sẽ tiếp tục duy trì quan hệ vững chắc và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo và thảm họa, đấu tranh chống khủng bố, an ninh mạng. Cuộc họp có thảo luận về Hiệp định Tăng cường hợp tác quốc phòng nhưng không có vấn đề gì được đặt ra. __________________________________ Một thảm họa tiềm tàng cho nước Mỹ. Ông DONALD TRUMP nói đến TPP ngày 21-11 __________________________________ Mỹ không phải là ốc đảo. Mỹ không thể đơn giản là ngồi đó và nói không làm ăn với phần còn lại của thế giới. Đến thời điểm thích hợp, Mỹ phải tính đến điều đó. Thủ tướng New Zealand JOHN KEY