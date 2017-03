New York là “thành phố lạnh lùng” nhất nước Mỹ

Tạp chí Travel and Leisure tháng 1/2012 cho biết theo bình chọn của độc giả, Big Apple (biệt hiệu của New York) - thành phố đông dân nhất nước Mỹ đứng đầu trong danh sách với 20 thành phố.

Miami đứng ở vị trí thứ hai, tiếp sau đó là Washington DC và Los Angeles.

New York. (Nguồn: AFP)

Những thành phố phía Nam nhỏ hơn, chậm rãi hơn như New Orleans và Charleston nằm trong tốp 5 của danh sách những thành phố thân thiện.

"Người dân ở New York luôn luôn vội vàng," tạp chí này trích dẫn lời của Thomas P. Farley, tác giả của blog What Manners Most.

"Chắc chắn họ không nán lại ở các góc đường để mỉm cười, vẫy tay hay đợi để giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu bạn dừng một người dân New York lại và yêu cầu họ hướng dẫn, họ thường có ích cho bạn hơn."

Theo P.V (Vietnam+)