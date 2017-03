New York phá đường dây làm giả thẻ tín dụng

Đây là kết quả cảnh sát New York tiến hành chiến dịch mang tên Kẻ cắp kéo dài trong hai năm nay.

Đường dây này có năm tổ chức ở quận Queens (New York). Cảnh sát đã bắt giữ 86 nghi can và đang truy nã 25 nghi can. Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Queens, trong vòng 16 tháng, đường dây này đã lừa đảo khoảng 13 triệu USD.

Tham gia đường dây có các nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên ngân hàng, nhân viên các điểm bán lẻ. Phương thức hoạt động của bọn này như sau: Khi khách hàng đến giao dịch, mua hàng bằng thẻ tín dụng, các nghi can trong lốt nhân viên dùng thiết bị điện tử lấy cắp thông tin cá nhân từ thẻ tín dụng của khách. Sau đó, thông tin này được mã hóa và đưa vào thẻ tín dụng trắng.

Thẻ tín dụng giả được dùng để mua hàng ở Mỹ rồi bán sang các nước khác. Bọn sử dụng thẻ giả còn dùng thẻ để đi nghỉ mát, thuê ô tô, mua vé máy bay.

Phần lớn khách hàng bị lấy cắp thông tin cá nhân và bị nhái thẻ tín dụng là công dân các nước Mỹ, Nga, Libya, Lebanon và Trung Quốc. Thẻ tín dụng bị làm giả chủ yếu là thẻ của các công ty American Express, Mastercards Visa, Discover Cards.

Tang vật thu được chủ yếu là các sản phẩm đã mua chờ bán lại như giày dép, đồng hồ, túi xách, hàng điện tử, nữ trang, túi xách thuộc các thương hiệu lớn như Gucci, Louis Vuitton. Trong đó có một số lượng lớn sản phẩm công nghệ của Tập đoàn Apple Inc như iPad, iPhone. Cảnh sát nhận định sở dĩ sản phẩm của Tập đoàn Apple Inc được ưa chuộng vì rất dễ bán.

Văn phòng Công tố quận Queens nhận định đây là đường dây trộm cắp và lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ. Các nghi can bị cáo buộc hàng trăm tội danh như đánh cắp thông tin cá nhân, trộm cắp tài sản có số lượng lớn, sở hữu giấy tờ giả mạo.

ĐĂNG KHOA (Theo WTJ, AFP, Reuters)