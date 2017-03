New York Times ủng hộ Hillary Clinton đại diện 'chú lừa' nước Mỹ

(PLO)- Ban biên tập tờ The New York Times -NYT (Thời báo New York) đã ủng hộ cựu ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên đảng Dân chủ và Thống đốc bang Ohio John Kasich làm ứng cử viên đảng Cộng hòa.