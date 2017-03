Newsweek khôi phục phát hành bản in ở Mỹ và châu Âu

Ấn bản báo in của Newsweek sẽ được phát hành trở lại vào 7-3 tới. (Ảnh: AFP)

Thông báo trên đánh dấu một bước ngoặt mới của Newsweek sau khi IAC - chủ cũ của báo này - tuyên bố ngừng ra bản in hồi năm 2012.



Để chuẩn bị cho sự "tái xuất" này, Tập đoàn truyền thông IBT - chủ sở hữu mới của Newsweek - cho biết đã lên kế hoạch xuất bản khoảng 70.000 bản cho số đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh phiên bản in của báo này sẽ là một sản phẩm cao cấp mang diện mạo mới với chất lượng giấy và in ấn tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.



Tuy nhiên, kèm theo chất lượng được nâng cấp, giá cho một ấn bản in của Newsweek được bán tại Mỹ là 7,99 USD, cao hơn so với các tạp chí thời sự khác.



Trong khi đó, độc giả trong nước cũng sẽ phải chi tổng cộng khoảng 150 USD hàng năm để mua các ấn bản của Newsweek cũng như truy cập bài viết trên trang điện tử của tạp chí này, cao gấp năm lần so với đối thủ truyền thống Time Magazine.



Trao đổi với báo giới, Tổng biên tập Newsweek Jim Impoco khẳng định với đội ngũ phóng viên và biên tập viên giàu kinh nghiệm, hãng hứa hẹn sẽ mang lại cho độc giả một tạp chí chất lượng với các bài báo cáo điều tra và bài viết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực trên thế giới.



Hiện có khoảng 29 phóng viên đang làm việc toàn thời gian cho tạp chí này.



Được sáng lập từ năm 1933, Newsweek từng được xem là một trong những cái tên đáng tôn trọng nhất trong làng báo Mỹ và từng sở hữu hơn 3,3 triệu độc giả trên toàn thế giới.



Tuy nhiên, ngành xuất bản nhanh chóng lỗi thời sau khi báo điện tử bùng nổ và dần trở thành nguồn cung cấp thông tin được ưa chuộng bậc nhất.



Cũng như nhiều tờ báo in khác, Newsweek chứng kiến sự sụt giảm mạnh cả ở doanh thu quảng cáo lẫn lượng phát hành. Tới năm 2010, chỉ còn khoảng 1,5 triệu người đón đọc Newsweek.



Cuối năm 2012, Newsweek đã thông báo ngừng bản in để chuyển sang phiên bản điện tử do “hụt hơi” trên đường đua. Đến tháng 8-2013, Newsweek chính thức được bán cho IBT Media với tham vọng có được một diện mạo mới.

Theo TTXVN