Nga bác bỏ vụ thảm sát Srebrenica là tội ác diệt chủng

Nga đánh giá dự thảo nghị quyết này có động cơ chính trị, không mang tính chất xây dựng và xóa sạch nỗ lực hòa giải trong khu vực.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin giải thích hàng trăm ngàn người Serbia cũng mất mát nhà cửa trong chiến tranh và đau khổ như các nạn nhân chiến cuộc khác nên không công bằng khi nêu chuyện xấu của người Serbia ở Bosnia.

Đến nay Tòa án quốc tế về Nam Tư cũ và Tòa án Hình sự quốc tế đã đánh giá vụ thảm sát Srebrenica là tội ác diệt chủng. Ngày 8-7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết đánh giá tương tự.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ do Anh đề xuất với lý do đây là điều kiện tiên quyết để hòa giải ở Bosnia. Bốn nước Angola, Trung Quốc, Nigeria và Venezuela đã bỏ phiếu trắng.

Cùng ngày tại Bosnia & Herzegovina, hàng ngàn người Serbia đã tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình trên chặng đường dài khoảng 100 km đến TP Srebrenica (ảnh). Dự kiến ngày 10-7 cuộc tuần hành sẽ đến địa điểm.

Bosnia & Herzegovina là một trong sáu chủ thể thuộc Liên bang Nam Tư cũ. Sau khi Bosnia & Herzegovina tuyên bố độc lập năm 1992, chiến tranh bùng nổ giữa ba sắc tộc Serbia, Croatia và Bosnia vào ngày 6-4-1992 và kết thúc bằng hiệp định Dayton ký kết ngày 14-12-1995.

Tháng 7-1995, khoảng 15.000 người từ Srebrenica chạy trốn quân đội người Serbia ở Bosnia trên chặng đường kể trên. Tại Srebrenica, 8.342 người Hồi giáo Bosnia đã bị thảm sát. Thủ phạm là quân đội nước cộng hòa Srpska.

D.THẢO