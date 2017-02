Nga bác cáo buộc âm mưu đảo chính Montenegro

Ngày 20-2, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo bác bỏ cáo buộc của phía Montenegro rằng Nga đứng đằng sau âm mưu đảo chính nước này hồi tháng 10-2016 là vô lý và vô trách nhiệm.

“Nga thậm chí còn chưa từng bàn đến chuyện can thiệp vào chuyện nội bộ của Montenegro. Nga không hề can thiệp và sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ nước nào, đặc biệt là Montenegro – nước chúng tôi có quan hệ rất tốt” - ông Peskov tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định phía Montenegro chẳng có gì chứng minh được “cáo buộc vô căn cứ” của họ.

Trả lời kênh truyền hình Prva TV tối 19-2, công tố viên đặc biệt Milivoje Katnic của Montenegro (đông nam châu Âu) đã cáo buộc Nga và các đặc vụ của Nga chủ mưu vụ đảo chính ở nước này trong ngày bầu cử quốc hội tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, ông khẳng định còn tồn tại một âm mưu sát hại cựu Thủ tướng Montenegro Milo - nhân vật đầu tàu xúc tiến để Montenegro gia nhập NATO.



Cảnh sát Montenegro bắt nghi can âm mưu đảo chính tại thủ đô Podgorica (Montenegro) ngày 16-10-2016. Ảnh: AP



Công tố viên Katanic đưa ra cáo buộc, cuộc điều tra của Montenegro về âm mưu đảo chính hồi tháng 10-2016 và ngăn chặn nước này gia nhập NATO cho thấy Nga chắc chắn có tham gia vào âm mưu này.

Công tố viên Katanic cáo buộc điệp viên quân đội Nga Eduard Shishmakov là nhân vật chính đứng sau âm mưu đảo chính. Ông Shishmakov từng là tùy viên quân sự Nga ở Ba Lan trước khi bị trục xuất năm 2014 vì các cáo buộc có hoạt động gián điệp. Thời điểm này giữa Nga và Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ trục xuất nhà ngoại giao hai nước để trả đũa.

Điệp viên Shishmakov đến Serbia - láng giềng Montenegro bằng hộ chiếu tên giả Eduard Shirokov, cùng một số điệp viên Nga khác điều phối thực hiện âm mưu đảo chính từ Serbia bằng các thiết bị gián điệp tinh vi, ông Katanic cáo buộc. Theo ông, phía Serbia đã phát hiện hoạt động của nhóm điệp viên này nhưng vẫn cho phép họ về lại Nga sau đó.

Hồi tháng 10, Montenegro đã bắt khoảng 20 người, chủ yếu là công dân Serbian liên quan vụ đảo chính. Trong ngày 20-2, Ngoại trưởng Montenegro Srdjan Darmanovic cũng ra tuyên bố lên án Nga. “Sự can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử của chúng tôi là rất rõ ràng. Không chỉ Montenegro chịu sự can thiệp này” - Ngoại trưởng Darmamovic ám chỉ đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi.