Nga bắt giám đốc công ty sử dụng lao động Việt Nam

Trong quá trình lục soát căn hộ của người bị bắt ở phố Krylatskye Kholmy, các nhân viên an ninh đã thu được nhiều hồ sơ tài chính, hơn 200 con dấu của những công ty kinh doanh khác nhau và dấu công chứng, cũng như con dấu giả của các cơ quan nhà nước, hơn 300 thư mời và giấy phép lao động dành cho người nước ngoài, cùng số lượng lớn hộ chiếu.



Theo tư liệu của cảnh sát, đối tượng bị bắt giữ đã đăng ký cho hơn 2.000 công dân Trung Quốc và Việt Nam có “hộ khẩu tạm trú” với địa chỉ là các tòa nhà của những tổ chức khác nhau nằm trên phố Prishvina và Butyrsky Val.



Đối tượng bị bắt đã bị truy tố hình sự theo điều "Tổ chức nhập cảnh bất hợp pháp của công dân nước ngoài vào Liên bang Nga".



Thời gian qua, cảnh sát Nga đã tiến hành truy quét các khu chợ và các xưởng may trái phép, bắt giữ nhiều lao động chui, trong đó phần lớn là người Việt Nam.



Đại sứ quán Việt Nam tại Mátxcơva cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng Nga, tìm cách giúp đỡ các lao động này và đã đưa một số người hồi hương an toàn.





Theo Vietnam+