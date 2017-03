Nga bắt hàng trăm người Việt lao động bất hợp pháp

Người phát ngôn FMS trả lời hãng tin Interfax về đợt khám xét hôm 24-5 cho biết gần đây nhà chức trách Nga đã liên tục mở các đợt kiểm tra đột xuất những cơ sở may trái phép do người Việt ở Nga làm chủ và phát hiện hầu hết các cơ sở may mà người địa phương gọi là “đen” này đều không hợp vệ sinh và không đảm bảo các qui định an toàn. Nơi đây chủ yếu sản xuất hàng may mặc dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng.

Nhiều người bị bắt giữ khai đã đánh mất hộ chiếu và họ không biết rõ về người chủ xưởng may. Chủ xưởng chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần để phát tiền lương cho trưởng nhóm thợ.

Lao động Việt Nam thường đến Nga theo giấy mời của thân nhân hoặc bằng thị thực du lịch và sau đó tự ý ở lại Nga bất hợp pháp. Các công nhân này làm việc và sinh sống ngay trong xưởng và hầu như không ra ngoài. Nhà chức trách Nga đang cố ngăn chặn di dân bất hợp pháp, đa số đến từ Trung Á.

Với lao động đến từ Việt Nam, nhà chức trách Nga đã bắt vài trăm người chỉ riêng trong tháng này.

