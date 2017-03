Nga chấp nhận trừng phạt Iran

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới New York 1 giờ 30 sáng 24-9 theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phái đoàn Việt Nam đã đến New York. 6 giờ sáng 24-9 giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Obama chào mừng các trưởng đoàn sang dự khóa họp của Đại hội đồng LHQ. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự phiên họp thượng đỉnh với chủ đề Không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời tham dự phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 64 Đại hội đồng LHQ. Phiên thảo luận chung có chủ đề Ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng toàn cầu: Tăng cường chủ nghĩa đa phương và đối thoại giữa các nền văn minh vì hòa bình, an ninh quốc tế và phát triển. (Theo VOV)