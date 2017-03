Nga: Cháy hộp đêm, 109 người chết

Sau vụ tàu tốc hành Nevsky Express bị đánh bom khủng bố, ngày 4-12, cơ quan đường sắt Nga cho biết sẽ chi 3 tỉ rúp (hơn 1.875 tỉ đồng VN) lắp đặt hệ thống máy quay phim an ninh và thiết bị theo dõi nhiệt độ trên tuyến đường ray nối thủ đô Moscow với St. Petersburg dài 650 km. Các toa tàu cũng sẽ được cải tiến theo hướng an toàn, chịu lực hơn vì nhiều nạn nhân tàu tốc hành chết và bị thương do mảnh vỡ tàu bắn vào người. Cơ quan đường sắt đã đề nghị người dân thông báo nếu phát hiện hiện tượng lạ trên đường ray.